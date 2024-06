Lucas Coenen termine deuxième de la course qualificative en MX2 au Grand Prix de Lettonie

Coenen, vainqueur du Grand Prix d'Allemagne dimanche dernier, a dû se contenter de la 2e place derrière le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna) et devant l'Allemand Simon Laengenfelder (GasGas). Sacha Coenen (KTM), le frère de Lucas, s'est classé 6e et Liam Everts (KTM) 8e. Nicolas Vennekens (GasGas) a terminé 25e d'une course où seuls les dix premiers marquent des points au championnat.

Lucas Coenen empoche donc 9 points supplémentaires et occupe toujours la deuxième place du championnat avec 346 points, 60 de moins que De Wolf et cinq de plus que Laengenfelder, troisième. Everts prend 3 points de plus et se classe 4e avec 307 points. Sacha Coenen engrange lui 5 points supplémentaires et pointe toujours au 9e rang avec 183 points.