Luciano Benavides champion du monde chez les motos, Toby Price remporte le Rallye du Maroc

L'Argentin Luciano Benavides (Husqvarna) a été sacré champion du monde de rallye-raid chez les motos à l'issue du Rallye du Maroc, mercredi. Celui-ci a terminé 2e du classement général de la course, derrière le vainqueur australien Toby Price (KTM), qui a ainsi terminé à 4 points de Benavides au championnat du monde. Le Français Adrien Van Beveren (Honda) complète le podium du classement mondial, à 24 points.

Jonathan Savel (KTM), le seul motocycliste belge au départ, a fini 74e de l'épreuve.

Déjà titré chez les autos, le Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) a fini 8e et de l'épreuve marocaine et a cédé la victoire au Saoudien Yazeed Al-Rajhi (Toyota Hilux), lequel termine 2e au classement du championnat du monde. Guillaume de Mévius (Toyota Hilux) a terminé 20e du Rallye du Maroc, tandis que le Français Sébastien Loeb et son copilote Fabian Lurquin (Hunter) ont fini 5e de la dernière étape, 33e au général.