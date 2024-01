Lurquin pour un podium, de Mévius pour une première, une découverte pour Stefan Carmans

Le duo avait gagné 7 spéciales l'an dernier, mais a connu aussi son lot de malchance, terminant deuxième, loin du Qatari Al-Attiyah. "C'est mon 3e Dakar avec Sébastien. On a essayé de corriger les petits problèmes sur la voiture. On se sent prêt et convaincu de notre potentiel. On a plus d'expérience, mais on sait aussi qu'un Dakar dépend de tellement facteurs."

Pour son troisième Dakar, Guillaume de Mévius sera pour la première fois dans une voiture très compétitive, une Toyota Hilux T1+. Avec le Français Xavier Panseri comme copilote, Guillaume de Mévius, 29 ans, ambitionne de "rouler intelligemment, réussir de bonnes spéciales et d'acquérir de l'expérience", même si le pilote belge espérait pouvoir piloter un véhicule officiel du Toyota Gazoo Racing. "C'est la première fois que je serai au plus haut niveau. En rallye, j'ai piloté en WRC2, mais jamais encore en WRC. Je suis impatient de me mesurer aux meilleurs pilotes. Je reviens d'essais à Jeddah, qui se sont bien passés. Xavier Panseri a beaucoup d'expérience. Ce sera important de finir. Je suis passé à côté d'une chance de passer pilote officiel, il faut que je montre ce que je peux faire pour pouvoir saisir une prochaine occasion."