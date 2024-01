Lurquin se félicite de sa victoire d'étape

Sébastien Loeb et Fabian Lurquin (Hunter) ont remporté mardi la quatrième étape du Dakar. C'est la première victoire du duo dans ce Dakar et également la première victoire pour Prodrive. Le revers de la médaille pour le duo est qu'ils seront les premiers à prendre la route pour les dunes de l'Empty Quarter mercredi.

Avec 299 kilomètres et un parcours, sur papier, relativement facile, la journée s'annonçait facile pour tous les concurrents. Avec un temps de 2h36:02, Loeb et Lurquin ont bouclé rapidement leur journée. "C'était en effet une étape très rapide. L'étape était annoncée comme facile, mais ce n'était pas toujours le cas", a déclaré Fabian Lurquin. "Nous avons quand même dû bien chercher à plusieurs reprises, mais nous avons finalement trouvé le waypoint assez rapidement. Sur la fin, nous avons fait la différence dans les dunes. Nous avons choisi de suivre les traces des autres concurrents pour bifurquer ensuite vers le waypoint. Notre coéquipier Nasser Al-Attiyah a, de son côté, dû suivre une piste et a donc perdu de la vitesse. C'est ce qui a fait la différence aujourd'hui."

La succession de pleines sablonneuses et de déserts est énorme en Arabie Saoudite. Pourtant, Lurquin a bien reconnu l'endroit où il se trouvait. "En 2022, nous avons fait à peu près le même trajet. Nous avions perdu 15 minutes à cause d'une navigation difficile. Cela avait créé, très brièvement, de la nervosité pour Seb et moi-même. Mais finalement tout s'est bien passé et nous avons gagné cette étape. Demain nous entrerons dans les dunes en tant que première voiture. Gagner sera un peu plus difficile."