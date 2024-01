Martin Macik fait coup double en camion dans l'étape marathon

Macik s'est imposé en 8h35:53 et devancé le Néerlandais Mitchel van den Brink (Iveco) de plus d'une heure (1h05:41.). Un autre Tchèque Ales Loprais (Praga) a pris la 3e place à 1h12:40. Macik prend aussi la tête du classement général avec 1h16:42. d'avance sur Loprais et 1h49:59 sur Van den Brink.

Disputée jeudi et vendredi, la 6e étape a proposé un concept inédit: le 48 heures chrono. La caravane a disputé une première moitié de spéciale jeudi jusqu'à 16h00 heure locale. À ce moment-là, les chronos ont été figés et tous les véhicules ont dû s'arrêter au premier campement rencontré. Les concurrents sont repartis vendredi à 7h00.