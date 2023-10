Marvin Vanluchene champion du monde de sidecarcross pour la deuxième fois

Marvin Vanluchene, accompagné du Français Nicolas Musset dans le bac, ont été sacrés champions du monde de sidecarcross, dimanche à Castelnau-de-Lévis en France lors de la 14e et dernière épreuve de la saison.

C'est le deuxième titre mondial pour le pilote belge, 27 ans, après 2018. Il avait été vice-champion du monde aussi en 2019 et 2021.

A Castelnau, Marvin Vanluchene et Nicolas Musset ont devancé les Néerlandais Justin Keuben et Dion Rietman, 2es. Les Français Killian et Evan Prunier complètent le podium du jour.

Au classement mondial, Marvin Vanluchene et Nicolas Musset, avec 590 points, sont champions du monde devant le Néerlandais Etienne Bax et le Tchèque Ondrej Cermak (535).

Les Néerlandais Koen Hermans et Ben van den Bogaart (424) terminent troisièmes.