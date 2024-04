Maverick Vinales valorise sa pole position en remportant le sprint à Austin

L'Espagnol Maverick Vinales (Aprilia) a remporté le sprint du Grand Prix des États-Unis, 3e manche sur 21 du championnat du monde de MotoGP, samedi sur le circuit des Amériques à Austin. Parti en pole position sur la grille, le Catalan a gardé la tête du début à la fin et partage le podium avec deux compatriotes: le sextuple champion du monde Marc Marquez (Ducati-Gresini) et le grand spécialiste du sprint, Jorge Martin (Ducati-Pramac).

L'Espagnol Pedro Acosta (Gasgas-Tech3), 2e des qualifications, a terminé 4e, devant son compatriote Aleix Espargaro (Aprilia) et l'Italien Enea Bastianini (Ducati).

Le double champion du monde en titre italien Francesco Bagnaia (Ducati), qui s'était élancé depuis la 4e place sur le circuit texan, a manqué son départ et a reculé au 10e rang. A la peine durant la majeure partie de la course, il a un peu redressé la barre lors des derniers tours et a fini 8e.