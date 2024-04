Maxime Martin 4e des 3 Heures du Castellet avec Valentino Rossi

Comme de coutume, le contingent belge est assez fourni et c'est Maxime Martin qui s'en est le mieux sorti. Constamment dans le top 10 sur la BMW de l'équipe belge WRT qu'il partage avec le nouveau-venu Raffaele Marciello et l'ancienne star de MotoGP Valentino Rossi, Martin a terminé meilleur belge avec la 4e place du classement général arrachée dans le dernier tour par Marciello. Le trio a concédé 29 secondes à la BMW victorieuse d'Augusto Farfus/Dan Harper/Max Hesse (Bré/G-B/All).

Engagé sur la Ford Mustang de l'équipe Proton qui faisait ses grands débuts dans le championnat, le Courtraisien Frédéric Vervisch a réalisé une prestation déjà encourageante en terminant 10e avec le Danois Dennis Olsen et l'Allemand Christopher Mies.

Quant à Charles Weerts et Dries Vanthoor, ils ont été contraints à l'abandon après un contact dans la première heure de course.

Dans les différentes classes, l'Anversois Gilles Magnus (Audi R8 LMS N°25 Saintéloc) s'est imposé en Gold Cup avec les Français Jim Pla et Paul Evrard. Podium aussi en Bronze Cup, classe la plus orientée vers les gentlemen drivers, pour Jef et Louis Machiels (Ferrari 296 GT3 N°52 AF Corse) qui ont terminé 2e devant l'Aston Martin Vantage de l'équipe belge Comtoyou de John de Wilde et Kobe Pauwels.