Maxime Martin et Dries Vanthoor victimes de la nuit aux 24H de Daytona

En lutte pour la gagne, les BMW M Hybrid V8 de Dries Vanthoor et Maxime Martin ont été ralenties par des problèmes techniques dans la nuit des 24 Heures de Daytona, aux États-Unis.

Le cap des deux tiers de la course a été atteint à Daytona, première course de la saison 2024 en IMSA, championnat d'endurance nord-américain qui rassemble prototypes et voitures de grand tourisme.

Alors qu'elles étaient dans le groupe de tête, les deux BMW M Hybrid V8 ont connu des problèmes techniques après le cap de la mi-course et ont rétrogradé au classement, mettant fin aux espoirs de victoire de Maxime Martin et de Dries Vanthoor au classement général. La N.25 de Martin était 7e à 9 tours et la N.24 de Vanthoor 10e à 14 tours.