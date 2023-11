Maxime Potty: "Ce fut une belle et longue saison"

Potty a ainsi ponctué par un premier titre national une saison qu'il a dominée dès le début.

"Ce fut une belle et longue saison, en effet", a déclaré Maxime Potty à Spa. "Cette couronne nationale me fait plaisir, car il s'agit de la deuxième après le karting. Maintenant, nous allons savourer, et l'an prochain, on devrait repartir pour une nouvelle campagne en championnat de Belgique… ".