Maxime Potty peut s'assurer de son premier titre à l'East Belgian Rally samedi

En s'assurant une troisième place à l'East Belgian Rally, avant-dernier rendez-vous de la saison samedi, Maxime Potty (Citroën C3 Rally2) pourrait décrocher son premier titre de champion de Belgique.

A St-Vith, 21 voitures Rally2 (sur 101 inscrits) seront au départ dans les cantons de l'Est. Sept des huit pilotes en tête du classement du BRC seront présents. Seul Bastien Rouard, 3e, sera absent ayant abandonné le programme.

Sur un parcours à la fois rapide et technique, Maxime Potty partira favori après avoir dominé le championnat jusqu'au Rallye de Ypres. Cédric Cherain (Hyundai i20 N Rally2), 2e au championnat, affectionne le rendez-vous et est encore le seul à pouvoir inquiéter le pilote de Hamoir. Le Néerlandais Jos Verstappen (Skoda Fabia RS Rally2) prend du galon en rallye et est avec Niels Reynvoet (Citroën C3 Rally2) l'un des quatre prétendants à la victoire samedi à l'issue des trois boucles de quatre spéciales au programme pour un total de 152,1 km chronométrés.