Maxime Potty remporte le Sezoensrally

Quatre-vingts voitures ont pris la départ de la 47e édition du Sezoensrally. Reynvoet a remporté sept spéciales sur douze et était en tête du classement jusqu'à la neuvième mais a finalement terminé derrière Potty, qui a pris la première place à l'issue de sa victoire sur la 11e spéciale pour ne plus la lâcher et remporter le rallye comme en 2023.

Dans la dernière épreuve de la journée, Cédric Cherain (Hyundai i20 N Rally2) a subi une crevaison et chuté de la 4e à la 9e place. Il termine juste devant Tom Boonen (Skoda Fabia RS Rally2).