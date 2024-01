Moteur cassé, Igor Bouwens contraint à l'abandon

Comme les jours précédents, Bouwens, Wade et Boerboom ont entamé l'étape à un rythme soutenu. Mais après environ 70 kilomètres, ils ont entendu des bruits étranges et le moteur s'est immédiatement arrêté. Une première inspection a révélé l'ampleur du drame : un trou de la taille d'un poing était visible dans le bloc moteur. Des morceaux de métal gisaient en dessous, dans le sable. C'était l'abandon.

"C'est dommage, mais nous n'irons pas jusqu'au bout cette année", a réagi Igor Bouwens. "Je suis particulièrement désolé pour tous ceux qui ont travaillé très dur pour cela. Le moteur est tombé en panne sans prévenir. Il est encore plein d'huile et le réservoir d'eau est également plein. Je ne sais pas encore ce qui s'est passé exactement. Le camion s'est soudain mis à gronder. Je l'ai garé et les pièces se sont immédiatement détachées. On ne pouvait plus rien faire".