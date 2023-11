MotGP/Valence: Bagnaia s'impose en patron et décroche son deuxième titre mondial

Ce dernier est rapidement parti à la faute: au début du troisième tour, en bout de la première ligne droite, Martin a été piégé par l'aspiration de Bagnaia, l'a touché légèrement et n'a pas pu freiner.

Il est alors sorti très large et a perdu plus de deux secondes, reculant au huitième rang. Et trois tours plus tard, le couperet est tombé: alors qu'il était à la lutte avec son compatriote Marc Marquez pour s'emparer de la sixième position, les deux concurrents se sont touchés et le sextuple champion du monde, qui disputait sa dernière course avec Honda, a chuté lourdement tandis que Martin a filé tout droit dans les graviers avant de tomber à son tour.

L'Espagnol a rapidement pris la direction du paddock en scooter et à son arrivée dans le garage Pramac, il a fondu en larmes avant d'être consolé par toute son équipe et même Carmelo Ezpeleta, le patron espagnol de la Dorna, organisateur du championnat MotoGP.

- Bagnaia en patron -

Pendant ce temps, Bagnaia a poursuivi tranquillement sa moisson de victoires. Dépassé à la mi-course par les deux KTM de l'Australien Jack Miller et du Sud-Africain Brad Binder, le Turinois n'a pas paniqué et a attendu son heure pour reprendre les commandes quand les motos autrichiennes ont commencé à donner des signes de faiblesse et s'imposer une nouvelle fois en patron.

Fair-play, Martin est allé dès la fin de la course féliciter chaleureusement Bagnaia, qui avait déjà enfilé un t-shirt célébrant son deuxième sacre, comme toute l'équipe officielle Ducati.

L'Italien a ensuite chanté son hymne national sur le podium, repris en coeur par toute son écurie, avant que, tradition oblige, un feu d'artifice tiré sur le circuit valencien ne vienne marquer la fin de la saison,.

Pour sa dernière course au guidon d'une Ducati-Pramac avant de rejoindre l'équipe Honda-LCR, Johann Zarco a décroché son sixième podium de la saison, le 21e de sa carrière, en terminant troisième derrière Bagnaia et Di Giannantonio. Longtemps deuxième, il n'a jamais pu attaquer le double champion du monde et n'a pas résisté au retour du pilote Ducati-Gresini, revenu comme une fusée dans les derniers tours et qui a failli l'emporter.

L'autre Français, Fabio Quartararo (Yamaha), fiévreux d'après son entourage, a terminé à une anonyme 11e place dimanche et achève la saison au 10e rang dans la hiérarchie, lui qui avait été deuxième en 2022 et champion du monde en 2021.