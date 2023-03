MotoGP: au Portugal, un duel Bagnaia-Quartararo pour animer la première de l'année ?

L'octuple champion du monde Marc Marquez (Honda), revenu en piste en septembre dernier après trois années noires marquées par la blessure et des problèmes de santé, aura, lui, à coeur d'arracher sa 60e victoire dans l'élite.

"De retour en pleine forme", selon Honda, l'Espagnol n'est cependant pas encore totalement convaincu par les performances de sa machine.

"Certaines choses que l'équipe s'attendait à voir fonctionner en piste n'ont pas marché", avait-il déploré à l'issue des tests de pré-saison. "Nous ne sommes actuellement pas en mesure de disputer le titre", a-t-il aussi reconnu jeudi.

Il ne faut pas non plus écarter les KTM du Sud-africain Brad Binder et de l'Australien Jack Miller, ancien coéquipier de Bagnaia l'an dernier chez Ducati. Ni les Aprilia des Espagnols Maverick Vinales et Aleix Espargaro, 4e surprise du championnat en 2022.

Aprilia aura d'ailleurs deux motos de plus dans ses rangs cette année avec l'équipe RNF (ex-Yamaha), désormais équipée par la marque italienne. Pour cette première course dans le giron Aprilia, l'équipe comptera sur le régional de l'étape, Miguel Oliveira (ex-KTM), vainqueur à Portimao en 2020.

En raison du départ de Suzuki en fin de saison dernière, 22 pilotes (contre 24 en 2022) seront cette année sur la grille de départ qui, à la faveur d'un important jeu de chaises musicales entre les équipes, se retrouve pas mal chamboulée.

- Le sprint, une première -

C'est la première fois depuis 2006 que le championnat du monde MotoGP commence en Europe. Le GP du Qatar ouvrait traditionnellement la saison depuis 2007 mais le circuit de Lusail est actuellement en travaux.

Autre révolution, le championnat testera à Portimao le sprint, un format de course disputé le samedi lors de chaque week-end de Grand Prix.

Concrètement, le sprint représente l'équivalent en distance de la moitié du Grand Prix disputé le dimanche et offrira aussi jusqu'à 12 points supplémentaires au championnat, en plus des 25 points attribués le lendemain au vainqueur lors de la course principale.

Au Portugal, les premiers tours seront donc cruciaux selon Bagnaia: "Nous devrons travailler au mieux dès le départ (...). Nous allons devoir nous habituer à aborder le week-end d'une manière différente", afin d'engranger un maximum de points dès les premières courses. Et cultiver l'espoir de conserver sa couronne mondiale.