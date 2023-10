MotoGP: Bagnaia et Martin lancent le sprint final en Indonésie

Le champion du monde en titre italien, qui a vu son avantage fondre comme neige au soleil, ne possède plus que trois points d'avance sur son concurrent espagnol et devra réagir sur le circuit de Mandalika, 15e manche sur 20 de la saison.

Le championnat MotoGP, plus serré que jamais, entre dans sa dernière ligne droite ce week-end en Indonésie où le leader Francesco Bagnaia (Ducati) et son dauphin Jorge Martin (Ducati-Pramac) devraient se livrer une belle bataille.

"Je vais garder le même état d'esprit de travailler au jour le jour. Je suis très proche (de Bagnaia), maintenant c'est un championnat de six courses qui débutent mais la mentalité reste la même: être compétitif et gagner", a expliqué l'Espagnol.

Martin, qui a remporté deux des trois derniers GP et les trois derniers sprints, est en revanche l'homme en forme du moment et tentera de poursuivre sur sa lancée sur l'île de Lombok, où il pourrait prendre les commandes du championnat pour la première fois de la saison.

"Mon approche reste la même: rester concentré et donner le meilleur de moi-même pour obtenir le meilleur résultat possible. La météo est incertaine, mais je suis persuadé que je pourrai bien faire, quelles que soient les conditions", a expliqué le Turinois.

- Bezzecchi apte mais chute -

Dans la course au titre, la principale inconnue en vue du week-end à Mandalika était la participation ou non de Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), troisième au classement à respectivement 54 et 51 de Bagnaia et Martin.

L'Italien, opéré dimanche d'une fracture de la clavicule droite, a obtenu le feu vert des médecins vendredi matin à son arrivée sur le circuit.