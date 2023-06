MotoGP: Bagnaia gagne aux Pays-Bas et conforte sa position de leader, Binder déclassé

L'Italien Francesco Bagnaia a conforté sa place de leader du championnat de motoGP, avant la longue pause estivale, en remportant le Grand Prix des Pays-Bas devant son compatriote Marco Bezzecchi et l'Espagnol Alex Espargaro, dimanche à Assen.

Le Sud-Africain Brad Binder, 3e à l'arrivée, a lui été sanctionné pour avoir dépassé les limites de la piste en fin de course et termine finalement 4e derrière Espargaro. Il avait connu pareille mésaventure samedi lors de la course sprint au terme de laquelle il avait perdu sa place sur le podium pour une autre faute de trajectoire.