MotoGP: Bagnaia rêve d'un triplé en 2024, Marquez d'une résurrection

Deviendra-t-il le GOAT - le pilote le plus titré de tous les temps en MotoGP ? Parmi les principaux attraits de cette saison, Marquez, qui a égalé en 2019 la légende Valentino Rossi avec six titres, rêve toujours de dépasser l'Italien - même si les puristes feront observer que Rossi compte sept titres dans la catégorie reine avec celui de 2001, lorsque le championnat se disputait encore au guidon de motos 500cc deux temps.

Après son compatriote Joan Mir (Suzuki) en 2020, le Français Fabio Quartararo (Yamaha) en 2021, c'est désormais Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati) qui, à 27 ans, occupe le fauteuil de roi de la catégorie reine. Et il le sait: entre son double titre et la performance de sa Ducati, le favori, c'est lui cette année.

La tâche sera toutefois loin d'être facile pour "MM93", pour qui les quatre dernières années ont été marquées par les chutes, les pépins physiques et une Honda loin des meilleures pendant que la jeune génération prenait du galon.

- "L'homme à battre" -

Ducati, championne du monde en titre des constructeurs, comptera cette saison encore six motos en plus de ses deux navires amiraux officiels, au premier rang desquelles figurent - outre les Gresini des frères Marquez- les Pramac de l'Espagnol Jorge Martin et de l'Italien Franco Morbidelli, transfuge de chez Yamaha.

De l'aveu même de Martin, avec qui Bagnaia s'est battu jusqu'au dernier GP pour le titre, "Pecco sera l'homme à battre" cette saison qui compte 21 Grands Prix. Comme l'an dernier, les pilotes disputeront deux courses par week-end: un sprint le samedi suivi du traditionnel rendez-vous dominical.