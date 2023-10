MotoGP: Bagnaia s’impose en Indonésie et reprend son bien, Quartararo 3e

Les mains sur la tête, dans un geste de dépit, le natif de Madrid restait quelques minutes en bord de piste regarder son grand rival pour le titre mondial mettre la pression sur l'autre Espagnol Maverick Vinales (Aprilia), qui finissait par céder.

Bagnaia, très malheureux depuis vendredi, après avoir terminé 8e du sprint, prenait donc une revanche éclatante.

"On méritait cette victoire. Partir 13e… j’ai donné le maximum dans les premiers tours et quand j’ai vu que Martin était tombé, j’ai contrôlé ma vitesse et je me suis dit qu’il était possible de passer (premier)", a réagi le Transalpin.