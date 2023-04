MotoGP: Bezzecchi déroule en Argentine devant Zarco, Bagnaia déchante

Bezzecchi sourit, Bagnaia perd gros: l'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) a remporté son premier Grand Prix en MotoGP dimanche en Argentine, devant le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac), et récupère la tête du championnat du monde aux dépens de Francesco Bagnaia (Ducati), victime d'une chute.

S'il a pu repartir... en dernière position, le champion du monde en titre italien termine 16e de la course et donc hors des points. Au championnat, il pointe désormais à neuf unités du nouveau leader Bezzecchi, talonné par Zarco à 15 points, deuxième du GP.

En début de course, le Niçois de 23 ans s'est fait une sacré frayeur en accrochant le Japonais Takaaki Nakagami (Honda-LCR), un incident sans gravité, mais qui lui a coûté jusqu'à six positions.

La veille, le Sud-Africain Brad Binder (KTM) s'était imposé sur le sprint au terme d'une impressionnante remontée depuis la 15e place sur la grille. Il termine dimanche 17e et dernier après avoir été victime d'une chute dans le 1er tour.

- Mir absent, Honda sans représentant –

Plus tôt dans la journée, l'Espagnol Joan Mir a déclaré forfait pour la course après un traumatisme crânien et cervical provoqué par une violente chute lors du sprint la veille.

Ce forfait est un coup dur pour Honda qui avait déjà perdu Marc Marquez, victime d'une chute lors du GP du Portugal dimanche dernier. Souffrant d'une fracture à la main, l'Espagnol était absent en Argentine, comme le Portugais Miguel Oliveira (Aprilia-RNF), pris dans cette chute et encore convalescent.

L'équipe d'usine du constructeur japonais n'a donc eu aucun représentant sur la grille dimanche.

Également absent sur le tracé de Termas de Rio Hondo, l'Italien Enea Bastianini (Ducati) souffre d'une fracture d'une omoplate après sa chute lors du sprint au Portugal.

Enfin, Pol Espargaro (GasGas-Tech3), première victime du tracé de Portimao vendredi dernier, est probablement celui dont la convalescence sera la plus longue après son accident sur le circuit de Portimao. L'Espagnol souffre d'une contusion pulmonaire et de fractures de la mâchoire et d'une vertèbre.

Seuls 17 pilotes sur 22 engagés cette saison en catégorie reine ont donc pris le départ du GP dimanche, la plus petite grille que le MotoGP ait vu depuis 2011.

En Moto2, l'Italien Tony Arbolino a remporté le GP réduit à 14 tours à cause de la pluie et récupère les rênes du championnat des mains de l'Espagnol Pedro Acosta, seulement 12e de la course.

En Moto3, le Japonais Tatsuki Suzuki s'est imposé au terme d'une épreuve émaillée par les chutes, dont celle de l'Espagnol David Almansa, à la lutte la 2e place après être parti 25e sur la grille pour son deuxième GP dans la catégorie. L'Espagnol Daniel Holgado, 4e dimanche, conserve la tête du championnat.