MotoGP: Bezzecchi partira en pole en Grande-Bretagne, loin devant Quartararo dernier

L'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) a décroché samedi la pole position du Grand Prix de Grande-Bretagne, neuvième manche de la saison de MotoGP, sur le tracé détrempé de Silverstone, tandis que Français Fabio Quartararo partira dernier du sprint samedi après-midi et de la course dimanche.

Bezzecchi, qui signe la troisième pole de sa carrière dans la catégorie reine -la deuxième de rang après sa performance aux Pays-Bas fin juin-, s'élancera devant l'Australien Jack Miller (KTM) et l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini) sur la grille de départ de la course sprint à 16h00, et dimanche sur celle du GP (14h00).