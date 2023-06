MotoGP: Ducati veut poursuivre sa domination au Grand Prix d'Italie

Trois semaines et demie après la dernière course en France, la catégorie reine de la moto fait son retour sur les chapeaux de roue puisqu'elle enchaînera trois Grands Prix consécutifs avec l'Italie, l'Allemagne (Sachsenring), puis les Pays-Bas (Assen) avant la pause estivale de six semaines.

Toutefois, +Pecco+ s'est blessé à un pied en tombant au Mans et a avoué ne pas encore être complètement remis: "Je ne suis pas à 100%, j'ai encore un peu mal mais je ne pense pas que ça va affecter mon week-end de course."

Bagnaia, champion du monde en titre, qui avait chuté au Mans et n'a terminé que deux des cinq premiers Grands Prix, qu'il a remportés, visera un nouveau succès à domicile pour reprendre le large au classement où il est talonné par son compatriote Bezzecchi, vainqueur en France, qui n'a plus qu'un point de retard (93 contre 94).

Pour cette sixième manche (sur 20) de la saison, les pilotes seront mis à rude épreuve dans les collines toscanes car le Mugello est un des circuits les plus rapides et exigeants du calendrier. Mais comme toujours, Ducati, dont cinq pilotes figurent parmi les six premiers au classement, sera favori.

L'Italien, qui l'avait emporté au Mugello l'an dernier, comptera encore sur la course sprint, un format où il excelle depuis le début de la saison, pour faire le plein de confiance avant la course du dimanche, où son coéquipier Enea Bastianini devrait disputer son premier GP de la saison après s'être blessé à une épaule lors du week-end inaugural au Portugal.

L'autre Tricolore de la grille, Fabio Quartararo (Yamaha) arrive en Toscane avec des ambitions bien plus modestes, même s'il reste sur deux très bons résultats au Mugello avec une victoire en 2021 et une place de dauphin en 2022.

"J’ai de très bons souvenirs ici, malheureusement on n’arrive pas dans la même situation que les années précédentes. Sincèrement, on ne va pas dire qu’on est en confiance quand on sort d’un début de saison comme ça, mais il va falloir changer la donne", a expliqué le champion du monde 2021.

Comme au Mans, le Niçois, en quête de repères et de stabilité, roulera avec les réglages de 2021 sur sa Yamaha et il en sera de même en Allemagne et aux Pays-bas lors des deux prochaines semaines.

"C’est frustrant de revenir en arrière. On a essayé beaucoup de choses en pré-saison mais rien n’a été convaincant et le fait d’utiliser aucune de ces choses est frustrant mais on doit se concentrer sur ce qu’on a et donner notre maximum, a-t-il souligné. Ce n’est pas la meilleure des choses mais je pense que c’est le choix qui limite la casse le mieux. Le fait d’avoir la même moto pour trois courses, c’est bon pour la confiance et c’est ce dont j’ai besoin."