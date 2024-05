MotoGP: Francesco Bagnaia remporte le GP de Catalogne devant Jorge Martin

Le double champion du monde en titre a ensuite été dépassé par Acosta, qui a pris la roue de Martin et les deux Espagnols ont rapidement creusé l'écart. Mais le prodige espagnol, troisième du sprint samedi, le jour de ses 20 ans, a chuté au 11e tour alors qu'il tentait de mettre la pression sur Martin. Il est toutefois parvenu à repartir et termine à la 13e position.

Bagnaia, relégué à plus d'une seconde, a mis les bouchées double et a réduit l'écart petit à petit, avant de porter son attaque à cinq tours de la fin pour reprendre les commandes et ne plus les lâcher.

Derrière ce duo, les Catalans Marc Marquez et Aleix Espargaro (Aprilia) se sont livré une superbe bataille pour la troisième place. Le sextuple champion du monde, parti en 14e position, a arraché une place sur le podium pour seulement 52 millièmes face au local de l'étape, né à quelques kilomètres du circuit.