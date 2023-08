MotoGP: Honda-LCR officialise la signature du Français Johann Zarco

"Honda-LCR est fier d'annoncer la signature de Johann Zarco. Le pilote français double champion du monde de Moto2 rejoindra l'équipe en 2024 et a signé un contrat de deux ans. Compte tenu de l'expérience et des performances de Johann depuis qu'il évolue en MotoGP, nous sommes impatients de commencer cette aventure ensemble", a expliqué l'équipe dans un communiqué.

L'Avignonnais de 33 ans, qui avait lui-même annoncé la nouvelle dimanche après le Grand Prix d'Autriche, rejoindra donc l'équipe satellite du constructeur japonais, récupérant ainsi le guidon laissé libre par l'Espagnol Alex Rins, qui s'est engagé début août avec Yamaha, l'écurie de Fabio Quartararo, l'autre Français de la grille.

"Ducati m'offrait la possibilité de poursuivre un an mais sans la garantie d'être chez Pramac, tandis qu'Honda m'a proposé deux ans de contrat et même un autre projet pour le futur mais il est trop tôt pour y penser", avait expliqué dimanche le Français, actuellement cinquième au classement provisoire du championnat du monde.

"Ces deux dernières années, même en ayant des bons résultats, ça a été difficile de prolonger avec Ducati et c'est stressant tous les ans de ne pas savoir si on va continuer... Pour un sportif de 33 ans, c'est bien d'avoir de la stabilité. Tant qu'on est compétitif, on veut rester en MotoGP et je le suis donc c'est bien d'avoir l'assurance de poursuivre pendant deux ans", avait-t-il ajouté.