MotoGP: Jorge Martin remporte le Grand Prix de France devant Marc Marquez

Les deux pilotes forts du jour se sont livrés une bataille féroce pour la victoire sur le circuit Bugatti du Mans, à laquelle s'est invité Marc Marquez à moins de dix tours de la fin de la course.

Auteur d'un solide départ depuis la deuxième place sur la grille, Bagnaia a pris le meilleur sur le poleman Martin dès les premiers hectomètres pour s'emparer de la tête de la course.

"J'ai tout essayé", a défendu pour sa part Bagnaia, qui s'est fait prendre la deuxième place en toute fin de course. "Ces deux-là (Martin et Marquez, ndlr) avaient quelque chose de plus dans les derniers tours", a-t-il reconnu.

Au général, Martin, déjà vainqueur de la course sprint samedi, conforte sa position de leader et compte désormais 38 points d'avance sur Bagnaia, qui récupère sa deuxième place perdue la veille à l'issue du sprint qu'il n'avait pas terminé.

Marquez, nouveau troisième, pointe à 40 unités de son compatriote.