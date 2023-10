MotoGP: Jorge Martin remporte le sprint en Indonésie et prend le pouvoir

Sous une forte chaleur (32°C degrés) et sous le soleil, Marin, parti en 2e ligne, avec le 6e temps, a une fois de plus montré qu'il était le roi de la discipline en remportant son quatrième sprint d'affilée, après un succès il y a deux semaines au Japon.

"Prendre ces points c’est vraiment génial et là on est devant et je suis très content. On essaiera de faire pareil demain", a ajouté le natif de Madrid, âgé de 25 ans.

C'est la première fois que l'Espagnol grimpe sur le fauteuil de leader au classement général du Championnat du monde, qui en a compté deux autres cette saison, Bagnaia et Bezzecchi.

- retours de blessure -