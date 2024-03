MotoGP: le champion du monde en titre Bagnaia remporte au Qatar le premier GP de la saison

Dans la nuit qatarienne et devant les tribunes clairsemées du circuit de Lusail, il a devancé le Sud-Africain Brad Binder (KTM) et l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), vice-champion en titre.

La veille, Martin s'était imposé sur la course sprint, plus courte et rapportant moins de points que le GP tandis que Bagnaia avait, lui, terminé 4e.

"On connaissait notre potentiel", a réagi le vainqueur du jour à l'arrivée. Après le sprint, "on savait qu'il fallait changer quelque chose pour la course et ce qu'on a fait pendant l'échauffement (une session de 10 minutes courue quelques heures, ndlr) était important, la course était complètement différente par rapport à hier (samedi)".

- Les Français aux portes du Top 10 -

Pour son premier GP dans l'élite, Pedro Acosta, 19 ans seulement, termine 9e. Auteur d'un très bon début de course - s'offrant même Marc Marquez pour le gain de la 4e place- l’Espagnol a ensuite progressivement rétrogradé dans la hiérarchie.