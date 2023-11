MotoGP: l'Italien Bagnaia remporte le Grand Prix de Valence et le titre mondial

Le suspense n'a pas duré très longtemps dimanche puisque le Madrilène, après un bon départ, est tombé dès le sixième tour, offrant ainsi la couronne à Bagnaia, qui a ensuite remporté brillamment la course.

L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté le Grand Prix de Valence, dernière manche de la saison de MotoGP, et a décroché son deuxième titre mondial consécutif, tandis que son rival espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) a chuté en début de course.

Le Turinois, qui devançait Martin de 14 longueurs avant la course, termine finalement la saison avec 39 points d'avance sur son premier poursuivant après avoir remporté sept victoires en Grand Prix et quatre succès en sprint.

Dimanche, il a encore fait preuve d'un sang-froid à toute épreuve pour résister à la pression de Martin en début de course puis du Français Johann Zarco (Ducati-Pramac) et surtout de l'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-Gresini) en fin de course pour décrocher un nouveau succès en patron.

Sur le rapide circuit Ricardo-Tormo de Valence, le Transalpin a encore fait parler la puissance et la supériorité de sa moto. Parti en pole position après une pénalité de trois places infligée à l'Espagnol Maverick Vinales (Aprilia), qui devait s'élancer de la première place, il a réalisé un bon départ et n'a pas craqué sous la pression de Martin, qui l'a même touché au début du troisième tour.