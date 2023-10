MotoGP: Marc Marquez, sextuple champion du monde, chez Gresini pour se relancer

L’Espagnol Marc Marquez, sextuple champion du monde de moto GP avec Honda mais en manque de résultats depuis une chute en 2020, va tenter de se relancer en rejoignant l’équipe italienne Gresini, écurie satellite de Ducati où il retrouvera son frère Alex. "La famille Gresini est ravie d'annoncer l'arrivée de Marc Marquez pour la saison 2024", a annoncé jeudi l'écurie de Faenza dans un communiqué, avant le Grand Prix d'Indonésie de ce week-end sur l'île de Lombok.

La star espagnole, âgée de 30 ans, composera chez Ducati-Gresini une "paire magique" avec son frère cadet, Alex, a-t-elle ajouté. "Ca n'était pas une décision facile car c'est un grand changement à plus d'un titre... Mais je suis enthousiaste à l'idée de relever ce nouveau challenge", a commenté le pilote, cité dans le communiqué. "C'est un moment historique pour la famille Gresini", a ajouté la patronne de sa future écurie, Nadia Padovani Gresini. Fin d'un suspense, donc... qui n'en était plus vraiment un: cette officialisation intervient une semaine après l'annonce par Honda de la séparation d'avec son pilote phare, à un an de l'expiration de son contrat et après 11 saisons de collaboration. Des rumeurs annonçaient déjà Marc Marquez en partance pour Ducati-Gresini.

Le Catalan n'avait jamais clairement réfuté – ni confirmé - l'idée, alimentant davantage son possible départ pour l’équipe italienne – satellite du constructeur italien Ducati - alors qu'Honda traverse une période difficile et pointe pour l'instant à la 11e et dernière place du championnat par équipe. L'annonce début octobre de son départ de la firme japonaise n'avait fait que renforcer l'idée de voir l'Espagnol piloter pour Gresini au côté de son frère Alex, titulaire depuis 2023 dans les rangs de l'équipe. D'autant que le directeur sportif de l'équipe d'usine de Ducati Paolo Ciabatti avait assuré dès fin septembre que Gresini attendait la réponse de l'intéressé. - 59 victoires, 101 podiums -

Depuis sa première saison parmi l'élite en 2013, couronnée par son premier titre en MotoGP -et jusqu'en 2019-, Marc Marquez a souvent tutoyé les sommets, avec 59 victoires et 101 podiums, jusqu’à sa chute lors de la première course de la saison 2020. S’est ensuivi un chemin de croix pour l’Espagnol fait d’opérations et d’autres pépins physiques. "J'étais très inquiet car je n'appréciais plus faire de la moto, je ressentais beaucoup de douleur dans le bras", expliquait-il à l’AFP en septembre. "C'est pour cette raison que j'ai hésité à continuer, la douleur était très forte". Mais, après une 4e opération du bras au printemps 2022, "c'est allé de mieux en mieux". Rétabli physiquement, c'est néanmoins au guidon d'une moto à la peine que le champion du monde 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019 en catégorie reine doit désormais composer. "Aujourd'hui, ce qui est plus compliqué, c'est de gérer la frustration car je vais bien mais les résultats ne suivent pas", avouait-il. En retrait face aux autres constructeurs, Honda pointe à la dernière place du championnat par équipe, à six courses du terme de la saison. Son équipe satellite, Honda-LCR, ne fait guère mieux puisqu’elle est 9e. Au championnat du monde des pilotes, Marc Marquez occupe le 15e rang, avec seulement 64 points au compteur, très loin derrière le leader italien Francesco Bagnaia (319 pts). Troisième début octobre du GP du Japon remporté par son compatriote Jorge Martin, Marquez a retrouvé sur le circuit de Motegi un podium sur lequel il n'était plus monté depuis l'Australie en octobre 2022. Il sera au départ dimanche du GP d'Indonésie, sur le circuit de Mandalika, où il avait pris la 13e place en 2022.