MotoGP: Marc Marquez veut retrouver du plaisir avec Gresini et Ducati

"Mon objectif est de ressentir de nouveau du plaisir sur une moto, de vivre quelque chose de différent après trois-quatre saisons difficiles", a déclaré le sextuple champion du monde MotoGP qui, depuis le premier Grand Prix de la saison 2020 et une blessure à un bras qui lui a valu quatre opérations, ne fait plus partie des cadors du circuit.

"Je suis impatient, je suis comme un enfant qui a de nouvelles chaussures, comme on dit en Espagne", a souligné le Catalan qui fera équipe avec son frère cadet, Alex, 9e mondial en 2023 pour sa première saison avec Gresini.

"C'est quelque chose d'étrange pour moi de vivre ce moment, a-t-il reconnu, j'ai longtemps été dans la même équipe (Honda-Repsol, son équipe de 2013 à 2023, NDLR), mais je suis très heureux. Je n'ai fait que 50 tours au guidon de la Ducati, mais je me suis senti très bien", a-t-il assuré devant la Ducati Desmosedici à la livrée grise, habituelle de l'écurie Gresini, et rouge.

- "On a déjà gagné" -

"Mon principal adversaire, c'est moi, je vais me concentrer sur moi, mais je vais bien sûr regarder aussi de près les meilleurs, les Bagnaia et (l'Espagnol Jorge) Martin", a prévenu celui qui a remporté un total de huit titres mondiaux.

Son premier adversaire sera son frère: "C'est un rêve pour moi d'être dans la même équipe, a prévenu le cadet, âgé de 27 ans et en MotoGP depuis 2020. Mais je veux finir devant lui (au général, NDLR). Il a déjà gagné beaucoup, gagner ma première course en MotoGP est certainement un objectif personnel, mais le plus important, c'est que l'un d'entre nous gagne".

Pour la patronne de l'écurie Nadia Padovani Gresini, veuve du fondateur de l'équipe, l'ancien pilote Fausto Gresini, décédé en 2021, "nous avons déjà gagné avec l'arrivée d'un octuple champion du monde": "jamais on n'aurait imaginé qu'une équipe indépendante comme la nôtre puisse compter un pilote comme lui".

Le coup d'envoi de la saison 2024 sera donné au Qatar du 8 au 10 mars. D'ici là, des essais officiels sont programmés sur le circuit de Sepang, en Malaisie du 1er au 3 février, puis du 6 au 8, avant d'autres essais sur le circuit de Lusail mi-février.