MotoGP: Martin remporte le sprint au Japon et talonne Bagnaia au championnat

Le roi du sprint, c'est Jorge Martin: l'Espagnol, deuxième du championnat du monde de MotoGP, a remporté au Japon son troisième sprint de rang et revient à huit points du leader Francesco Bagnaia (Ducati), 3e samedi sur le tracé de Motegi.

Le natif de Madrid a signé un départ en boulet de canon ne laissant aucune chance à la concurrence. Il termine devant le Sud-Africain Brad Binder (KTM), 2e, et le champion en titre italien Bagnaia.

Très en forme depuis quelques manches, plus rien ne semble arrêter celui que l'on surnomme "Martinator": en plus de sa deuxième pole de la saison acquise plus tôt dans la journée, Martin s'était aussi offert lors des qualifications le nouveau record de la piste, effaçant celui établi la veille par Binder lors des essais.

Au classement général, "Pecco" Bagnaia conserve huit points d'avance à l'issue de la journée (299 points contre 291 pour Martin) mais pourrait être délogé de son fauteuil de leader à l'arrivée du GP dimanche - une place qu'il occupe depuis le GP d'Espagne fin avril -, puisque le vainqueur marquera 25 points supplémentaires au championnat.