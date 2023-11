MotoGP: Quartararo attend mieux de Yamaha en 2024 car il n'a "pas d'années à perdre"

REPONSE: "Je savais que ça risquait d’être une saison difficile mais je ne pensais pas que ça serait à ce point. J’ai très mal vécu la première partie de la saison car je m’attendais à beaucoup mieux. Je n’ai pas su tirer le maximum de ma moto. Parfois on a été malchanceux mais on a aussi fait beaucoup trop d'erreurs. La deuxième partie de saison a été meilleure car nos attentes étaient plus basses, on visait le Top 5 ou le Top 7 et on ne regardait pas que la victoire. Cette saison a été la plus dure de ma carrière en MotoGP, sans hésitation. Mais j’ai beaucoup appris. C’est surtout dans les moments difficiles qu’on apprend donc je suis persuadé que ça me servira dans le futur."

Q: Avez-vous eu du mal à accepter de ne plus vous battre pour la victoire ?

R: "Oui cela a été dur. Quand on se bat tout le temps pour le championnat et qu’on se retrouve à se battre pour faire des Top 10 c’est frustrant... Mais ça fait partie du jeu et je pense qu’on a réussi à bien s’adapter et à redresser la tête en deuxième partie de saison. On a réussi à faire de bons résultats sur la tournée asiatique avec deux troisièmes places et surtout, on était rapide. Mais pour l’année prochaine il faudra vraiment qu’on fasse un grand pas en avant pour se battre régulièrement pour ce genre de positions."