MotoGP: revanche et jour de gloire pour Marc Marquez en France ?

"Gagner n'est plus un rêve" pour le multi-champion de 31 ans. Deux ans et demi après son dernier triomphe en GP (en Emilie-Romagne en octobre 2021), le Catalan à toutes les raisons d'y croire.

Si son 60e succès dans l'élite lui a échappé de peu il y a deux semaines face à Bagnaia, le N.93 de la grille arrive en France plein de confiance au guidon de sa nouvelle Ducati-Gresini qu'il a découverte cette année, après dix ans chez Honda.

"Je sens maintenant que j'arrive à bien piloter", a assuré le sextuple champion du monde de MotoGP après le GP d'Espagne, où il a terminé à une deuxième place au goût de victoire après quatre dernières saisons compliquées . Reste désormais à "trouver le moyen d'être plus rapide et plus proche" des hommes forts de la grille, a-t-il reconnu jeudi.

Sur le tourniquet du Bugatti au Mans, où il s'est déjà imposé trois fois en catégorie reine (2014, 2018 et 2019), Marquez devra évidemment encore faire face à Bagnaia, qui compte bien continuer à faire honneur à son statut de double champion du monde en titre.