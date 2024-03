MotoGP: une meute Ducati à l'assaut du roi Bagnaia au Qatar

"Pendant les essais (hivernaux, ndlr), nous avons été compétitifs à la fois en rythme de course et en contre-la-montre", rappelle tout de même Bagnaia. Compétitif, le pilote Ducati l'a été puisque qu'il a fini la pré-saison en patron, ici même en février sur le tracé qatarien, s'adjugeant le meilleur temps.

Le Turinois s'attend toutefois à faire face à un peloton "de pilotes rapides" pour la première manche d'une saison qui comptera 21 Grands Prix et autant de courses sprints disputées, comme l'an dernier, le samedi.

Parmi ses rivaux attendus, la plupart se trouvent dans le giron Ducati, la championne du monde en titre des constructeurs alignant cette saison encore six motos en plus de ses deux navires amiraux officiels pilotés par Bagnaia et son coéquipier italien Enea Bastianini, visiblement à l'aise lui aussi à Lusail où il s'était imposé en 2022.