MotoGP: victoire et bonne affaire pour Bagnaia devant son public

Une semaine après sa chute dans le dernier tour du sprint en Catalogne alors qu'il était leader, le Transalpin n'a, cette fois, pas craqué. Ce premier succès en sprint depuis plus de neuf mois lui permet de réduire l'écart au championnat avec Martin à seulement 27 points.

"C'est incroyable, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir durant chacun des tours. Le rythme de la moto a été très bon durant toute la course, et gagner devant ce public fantastique est génial. Je suis amoureux de ce public!", s'est enthousiasmé Bagnaia.

Sous le soleil toscan, le Turinois a pris un très bon départ pour s'emparer de la tête dès le premier virage et ne plus jamais la lâcher. Chassé par Martin puis Marc Marquez (Ducati-Gresini), il a réussi à creuser l'écart et à le maintenir jusqu'au bout, terminant finalement avec plus d'une seconde d'avance sur le Catalan.