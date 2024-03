Motos et scooters: un nouveau contrôle technique contesté

Les plus de trois millions de véhicules de catégorie L, soit les scooters, motos, tricycles ou voiturettes, échappaient jusqu'ici au contrôle, instauré en 1992 pour les voitures. Ils devront désormais être contrôlés tous les trois ans.

Le contrôle technique des motos et scooters, obligatoire à partir du 15 avril, risque de pousser de nombreux deux-roues à passer au garage.

87 points de défaillances majeures impliquent une contre-visite, soit revenir dans les deux mois suivants avec le véhicule réparé.

La moto contrôlée jeudi n'a pas passé l'examen. Cette Yamaha MT10 était pourtant récente, et propriété du jeune président d'Autovision.

Mais le catalyseur de la puissante Yamaha avait été retiré (cela augmente les performances mais aussi la pollution du véhicule, et c'est illégal), et un bout de carrosserie abîmé et saillant risquait de provoquer des blessures: elle devra revenir.