Munster réalise son meilleur résultat de la saison: "On a fait un rallye intelligent"

"On a fait un rallye intelligent" a déclaré Munster en guise d'analyse. "Surtout, le samedi quand on a fait un chrono très proche d'Adrien Fourmaux qui est une référence important. Je suis vraiment content de notre course. À part deux crevaisons, à chaque fois en fin de spéciale, on n'a pas eu de problèmes techniques. En plus, on termine 5e en WRC2 et on remporte la Challenger Cup WRC2. Parmi ce classement qui met en avant les équipages les moins expérimentés, on a donc été les meilleurs."

À la fin du mois, Grégoire Munster fera ses débuts au plus haut niveau avec une Ford Puma Rally1 au Rallye du Chili. En seulement une année, Munster aura donc participé aux trois classes, WRC3, WRC2 et WRC1. "Les pilotes qui ont terminé devant moi en WRC2 aujourd'hui ont tous cette expérience. C'est important que je commence aussi à l'acquérir pour ma progression."