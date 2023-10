Nasser Al-Attiyah de nouveau champion du monde

Le Qatarien Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) a remporté dimanche après-midi le rallye du Maroc et s'est par la même occasion assuré de remporter, pour la deuxième fois consécutive, le championnat du monde de rallye-raid. Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux), son seul rival pour le titre, a terminé quatrième et ne peut mathématiquement plus combler l'écart avec Al-Attiyah.

Al-Attiyah s'est imposé devant Carlos Sainz (Audi). Sébastien Loeb et son copilote belge Fabian Lurquin (Hunter) terminent troisièmes. Guillaume de Mévius (Toyota Hilux) a terminé septième, avec 6:49 de retard sur Al-Attiyah, et remonte à la huitième place du général.

En motos, la victoire est revenue à Tosha Schareina (Honda). L'Espagnol a devancé Toby Price (KTM) d'une minute. Le leader du championnat du monde Luciano Benavides (Husqvarna), a terminé quatrième. Champion du monde en titre, Sam Sunderland (GasGas) a dû abandonner la course, victime d'un problème à l'œil droit. Ross Branch s'est élancé en premier et a perdu 7:18 sur le vainqueur de l'étape mais reste en tête du rallye avec 1:04 d'avance sur Toby Price. Pablo Quintanilla (Honda) est troisième, Matthias Walkner (KTM) quatrième et Luciano Benavides cinquième, avec des écarts assez faibles. Jonathan Savel (KTM) a terminé à la 88e place et est 90ème au général.