Nasser Al-Attiyah, en autos, et Aaron Mare, en motos s'imposent dans les Émirats

Désormais quadruple lauréat de l'épreuve, Nasser Al-Attiyah a devancé de 12:46 l'Américain Seth Quintero (Toyota Hilux) et de 16:25 le Saoudien Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux) au classement final.

Guillaume de Mévius (Toyota Hilux) a dû abandonner pour cause de blessure au dos (tassement de vertèbres) mercredi.

Al-Attiyah s'était imposé en 2008, 2016 et 2021. Pour son team Prodrive, c'est une troisième victoire. Le Français Stéphane Peterhansel est le détenteur de victoires avec sept succès.

Al-Attiyah fait un bond dans le classement du championnat du monde. Carlos Sainz, lauréat du Dakar, était absent. L'Espagnol reste leader avec 76 points contre 67 au Qatari. Le Français Guerlain Chicherit (Hunter) a marqué 8 points. Il est troisième avec 64 points. Guillaume de Mévius a marqué quatre points mardi. Il est quatrième avec un total de 62 points.

En moto, la victoire finale est revenue à Aaron Mare. Le grand bénéficiaire de cette course à Abou Dhabi est Ross Branch, quatrième à l'arrivée. Outre le prologue, le Botswanais a également remporté deux étapes. Après sa deuxième place finale au Dakar, Branch devient le leader du classement du championnat avec 50 points 12 de plus que l'Américain Ricky Brabec (Honda/38), et 25 sur Mare (25).