Neuf et 8 points pour Lucas et Sacha Coenen dans la course qualificative du GP de Galice

Lucas Coenen (Husqvarna) et Sacha Coenen (KTM), son frère jumeau, ont pris respectivement 9 et 8 points pour le classement au Mondial samedi. Les deux pilotes belges ont terminé 2e et 3e de la course de qualifications du Grand Prix de Galice, 6e des 20 épreuves du championnat du monde de motocross, à Lugo en Espagne.