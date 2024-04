Neuville avait imaginé terminer le rallye autrement, mais est "content de rester leader"

"On ne peut rien faire sans aileron arrière et sans système hybride. La voiture était inconduisible. Les pilotes font des erreurs et les copilotes aussi mais c'est frustrant", a regretté le pilote belge qui reprochait une note communiquée tardivement par son copilote.

Neuville demeure cependant toujours en tête du championnat du monde après ce rallye de Croatie, 4e des 13 épreuves de la saison WRC.