Neuville en course pour un podium malgré les ennuis: "nous avons de la chance d'être là"

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai i20) occupent la 4e place du Rallye du Mexique, 3e épreuve du championnat du monde WRC, la première de la saison sur terre, à l'issue de la 2e journée vendredi. Le pilote belge s'estimait déjà très heureux d'être toujours en course, qui plus est pour un podium, après de nombreux contre-temps sur les routes mexicaines.