Neuville prévoit une course imprévisible dans cette "aventure" qu'il n'aime pas trop

Neuville était en tête de la course en 2021 quand il a heurté une pierre et été contraint à l'abandon. L'année suivante, c'est un violent contact contre un arbre qui a mis fin à ses espoirs de victoire. Il est reparti le lendemain et a terminé cinquième. En 2023, sa suspension a cédé lors de la première journée. Neuville a fini 8e et remporté la Powerstage avant d'être disqualifié après le rallye à la suite d'une reconnaissance du parcours interdite.

Cette année, Neuville prend le départ en tant que leader du championnat et devra donc s'élancer en tête. Dans des conditions normales, c'est un désavantage sur la terre. "Le plus grand défi cette année, ce sont les conditions météorologiques. Le rallye a été avancé au mois de mars (au lieu de juin, ndlr). On s'attend à beaucoup de pluie, mais la question est de savoir quand elle tombera. Selon le moment où il pleut, partir premier peut être un avantage ou un inconvénient. S'il y a de grandes flaques d'eau que nous devons vider ou si elles n'existent pas ou qu'elles soient déjà vidées", estime Neuville.