Neuville se considère comme un des trois candidats au titre mondial avec Tänak et Evans

Six pilotes vont disputer une campagne complète en championnat du monde des rallyes WRC. Thierry Neuville (Hyundai) voit trois candidats au titre: son équipier estonien Ott Tänak, le Britannique Elfyn Evans (Toyota) et lui-même. "Encore une fois, les gens diront que c'est maintenant ou jamais pour moi", déclare Neuville.

Le Monte-Carlo lance cette semaine la saison d'un Mondial WRC quelque peu anémique. Aucun nouveau constructeur n'est en vue et les pilotes ne s'engagent plus totalement. Le Finlandais Kalle Rövanpera, double tenant du titre à 23 ans, a choisi de suivre un programme partiel. "Cela ne va pas redistribuer complètement les cartes. Il y a juste un candidat au titre de champion du monde en moins. À part cela, rien ne change. Il y a trois constructeurs et, à mon avis, trois candidats au titre: Tänak, Evans et moi-même. Il est possible que d'autres émergent, mais c'est difficile à dire maintenant. Pour moi, c'est maintenant ou jamais ? C'était vrai l'année dernière. C'est encore le cas cette année. Et si je continue, ce sera toujours le cas. Mais moins il y a de pilotes, plus on a de chances. C'est évident".

Que le championnat du monde ne présente plus autant d'attrait, Neuville en est également conscient. "J'en parle depuis longtemps et d'autres pilotes m'ont suivi sur cette voie. Le sport doit évoluer: il faut ajouter des constructeurs, le marketing doit changer. Les trois équipes ont maintenant opté pour un look différent de la voiture. Je constate qu'il y a beaucoup de bonne volonté pour changer les choses, mais c'est tout. Or, il y a urgence. Pour l'année prochaine, aucun constructeur ne peut être ajouté maintenant. Même pour 2026, ce sera difficile. Nous sommes donc déjà en 2027. Mais il faut commencer à prendre des mesures dès maintenant".