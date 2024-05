Nick Cassidy s'impose à Berlin, Stoffel Vandoorne termine à la septième place

Deuxième pour démarrer cet ePrix, Vandoorne est resté pendant une grande partie de la course dans le top 3 avant de chuter dans le bas du tableau peu après la mi-course. Lors des six derniers tours, le Courtraisien a effectué une belle remontée pour s'offrir une 7e place.

Nick Cassidy reprend la tête au classement général du championnat. Il compte 121 points, soit neuf unités de plus que l'Allemand Pascal Wehrlein (Porsche), leader avant de finir à la cinquième place samedi. Avec six points de plus, Vandoorne reste huitième pour un total de 43 unités.