Niels Reynvoet remporte le TAC Rally et prend la tête du championnat

"La voiture est intacte, mais nous avons perdu trop de temps pour espérer réaliser un résultat intéressant en vue du championnat. Nous allons économiser un peu de budget afin de pouvoir l'utiliser plus tard dans la saison", a déclaré Cherain au micro des organisateurs.

Cherain, qui avait choisi ce deuxième rendez-vous de la Division 2 pour marquer des points au classement du championnat, a abandonné au terme de la première boucle de quatre spéciales. Le pilote Hyundai a terminé sa course dans un fossé et a mis 11 minutes à repartir avant d'abandonner.

Un forfait qui a profité à Reynvoet qui s'est imposé avec 22.8 secondes d'avance sur son équipier Vincent Verschueren et 59.4 secondes sur John Watrique (Volkswagen). Reynvoet en profite pour prendre la tête du championnat avec 41 points, trois de plus que Maxime Potty et le Néerlandais Jos Verstappen. Cherain est 4e avec 25 points.

Potty et Verstappen étaient absents samedi après avoir participé au rallye des Ardennes, premier rendez-vous de la Division 2, il y a trois semaines. En effet, depuis cette saison, les pilotes qui concourent en Division 1 peuvent choisir une seule course de D2 sur l'ensemble de la saison qui leur rapportera des points au classement.