Nouvelle crevaison pour Guillaume de Mévius qui a dû réparer son arbre de transmission

Lundi, De Mévius a terminé à la 31e place à 29:46 du vainqueur du jour, le Brésilien Lucas Moraes (Toyota). Au classement général, il se classe désormais 12e à 34:30 du Saoudien Yazeed Al Rajhi, nouveau leader.

"Nous avions une bonne position de départ, étions tout de suite dans le rythme et avons roulé près de 260 km en tête de course", a confié De Mévius. "Nous venions de dépasser Zala lorsque nous nous sommes retrouvés sur une piste rapide avec deux bosses qui ne figuraient pas sur le roadbook. Nous avons effectué deux sauts avec la voiture que nous pensions sans gravité avant de remarquer une crevaison. Nous nous sommes arrêtés pour rapidement changer la roue. Dix kilomètres plus loin, nous avons de nouveau dû nous arrêter car l'arbre de transmission s'était également cassé lors des sauts. Nous sommes repartis dès l'arbre réparé mais nous avons ensuite dû faire avec un soleil bas et beaucoup de poussière. Nous étions parfois presque l'arrêt."