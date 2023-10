Ott Tänak leader, Thierry Neuville 3e après la première spéciale

Neuville avait choisi de chausser trois pneus pluies et un pneu tendre. "Nous avons bien commencé la course. Le but est de remporter le rallye, mais nous ne sommes pas les seuls avec une telle ambition. La lutte pour le titre mondial entraînera un rythme élevé ce week-end, et nous savons que nous sommes rapides sur l'asphalte", a commenté le Saint-Vithois à l'arrivée, au lendemain de son meilleur temps sur le shakedown.

Le leader du classement mondial, le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), a terminé la SS1 à une décevante 11e place. Il est néanmoins 10e au classement général, puisque son compatriote Esapekka Lappi (Hyundai), 4e, s'est vu infliger une pénalité de 10 secondes pour faux départ. Derrière lui figuraient un autre Finlandais, Teemu Suninen (Hyundai), et le duo Grégoire Munster-Louis Louka (Ford). Les deux Belges sont donc 5e du classement général, à 2.8 secondes du leader.