Pablo Quintanilla enlève la 3e étape en motos, Ross Branch toujours en tête du général

Le Chilien Pablo Quintanilla (Honda) a remporté la 3e étape du Dakar 2024 en motos sur un parcours de 438 km chronométrés entre Al Duwadimi et Al Salamiya lundi en Arabie saoudite.

Au classement général, le Botswanais Ross Branch (Hero), 5e à 4:04 lundi, reste en tête et compte 4:11 d'avance sur le Chilien José Ignacio Cornejo (Honda), vainqueur la 2e étape dimanche et 8e lundi. L'Américain Ricky Brabec (Honda), 4e à 1:57 lundi, occupe la 3e place à 5:08.

Pour sa septième victoire d'étape sur le Dakar, le Chilien a bouclé l'étape en 4h37:42. et a devancé l'Espagnol Joan Barreda (Hero), 2e à 1:38., et l'Argentin Kevin Benavides (KTM), qui a complété le podium à 1:46.

Côté belge, Jérôme Martiny (Husqvarna) a terminé à la 35e place à 38:59. du vainqueur du jour. Au général, le Luxembourgeois pointe à 2h16:30 de Branch.

Cette troisième étape a été marquée par deux abandons. Le Britannique Sam Sunderland (GasGas) a été le premier à jeter l'éponge à cause d'un problème mécanique. Le double vainqueur du Dakar (2017, 2022) a dû s'arrêter au km 11 et a attendu plus de trois heures qu'un véhicule puisse lui apporter de l'huile, avant de décider d'abandonner.

L'Allemand Sebastian Bühler (Hero) a également abandonné après une chute au km 360. Conscient, il souffrait de douleurs lombaires. "Il a été évacué en hélicoptère vers l'hôpital pour un check complet", ont précisé les organisateurs.