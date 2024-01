Pablo Quintanilla gagne la 5e étape, Ross Branch reprend la tête

Le Chilien Pablo Quintanilla (Honda) a remporté la 5e étape du Dakar en catégorie motos, la plus courte avec ses 118 km de spéciale (527 km de liaison), mercredi, entre Al-Hofuf et Shubaytah, en Arabie saoudite. Le Botswanais Ross Branch (Hero) a repris la tête du général au détriment du Chilien Jose Ignacio Cornejo (Honda).

Branch a terminé sixième à 3:42, récupérant sa première place au général laissée mardi à Cornejo. Ce dernier, 14e de l'étape, a concédé 6:11 à Quintanilla.

Au général, Branch devance Cornejo de 1:14. L'Américain Ricky Brabec, septième mercredi, complète le podium provisoire à 3:47. Viennent ensuite Van Beveren à 18:10, l'Argentin Kevin Benavides (KTM) à 21:17 et Quintanilla à 26:47.

Côté belge, Jérôme Martiny (Husqvarna) s'est classé 39e à 15:53 et pointe au 34e rang du général, à 3h38:20. Joris Van Dyck (Husqvarna) est 67e de l'étape à 30:57 et 70e du général à 8h05:30. Pierre Saeys (Husqvarana) a terminé 75e à 37:09 et occupe la 87e place du général à 9h46:29.